Велосипедист взял на таран автобус в кузбасском городе

СЕГОДНЯ 10:00 2019-05-08T10:00:34+03:00

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В Полысаеве 37-летний велосипедист въехал в автобус, который ехал ему навстречу. Мужчину госпитализировали.

Авария произошла на улице Копровой в 16.50. Велосипедист двигался со стороны улицы Аксакова в сторону Тихова.

- Предварительно установлено, что велосипедист двигался по полосе, предназначенной для встречного движения, и совершил столкновение с автобусом ПАЗ. Мужчину госпитализировали, сейчас он находится на стационаре. Больше никто не пострадал, - отметили в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что автобус не является маршрутным либо рейсовым. Кроме того, в Госавтоинспекции призывают велосипедистов вспомнить о том, что они являются полноправными участниками дорожного движения и должны двигаться по правилам.

ИСТОЧНИК KP.RU