РСХБ запустил сервис выдачи наличных на кассах торговых точек

СЕГОДНЯ 10:05 2019-05-08T10:05:49+03:00

Пока можно получить не более 5000 рублей в рамках одной операции

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АО «Россельхозбанк» одним из первых на рынке России совместно с платежными системами Mastercard и Visa запустил сервис выдачи наличных на кассах торговых точек. Первыми оценить услугу могут посетители Истринской сыроварни Олега Сироты в деревне Дубровское Московской области.

Выдача наличных возможна только при совершении покупки на любую сумму по картам банков, поддерживающих новый сервис (возможность поддержки рекомендуется уточнять в банке, выпустившем карту). Держатель банковской карты расплачивается за товар/услугу по карте и одновременно запрашивает у кассира нужную сумму, но не более 5 000 рублей в рамках одной операции.

В результате внедрения сервиса держатели банковских карт получают удобный способ снятия наличных денег, а торговые точки – увеличение количества покупок и сокращение расходов на инкассацию.

«Россельхозбанк активно внедряет современные технологические сервисы, существенно упрощающие банковские операции и доказавшие свою эффективность в мире. Мы стараемся быть ближе к жителям сельских территорий и помочь им получить доступ к финансовым услугам. В частности, для этого РСХБ разработал проект выдачи наличных на кассах торговых точек и начал его реализацию с Истринской сыроварни Олега Сироты. В будущем планируем предоставлять эту услугу для всех торгово-сервисных предприятий, подключенных на эквайринг Банка, на всей территории России, - отметила первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

ИСТОЧНИК KP.RU