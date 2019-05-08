В Кемерове собираются открыть вторую антигейскую пекарню

СЕГОДНЯ 11:01 2019-05-08T12:15:36+03:00

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Братья Ипатовы планируют открыть в Кемерове вторую антигейскую пекарню. Она будет находиться на бульваре Строителей.

Открытие второй пекарни, где будет запрещена продажа продукции представителям сексуальных меньшинств, запланировано на неделю после майских праздников. Об этом сообщается на страницы пекарни в Instagram. В комментарии к одному из постов девушка посетовала на то, что был закрыт физический магазин пекарни братьев Ипатовых. Администраторы же рассказали по секрету, что в городе будет открыт второй магазин.

«По секрету вам скажу, что на следующей неделе у нас открывается второй магазин, на бульваре Строителей», - написал администратор страницы 6 мая.

Открытие запланировано на неделе после майских праздников Кадр: Instagram

Напомним, первый магазин-пекарня с ценой на булку хлеба в 650 рублей и провокационной табличкой «П*****сам вход запрещен», располагался на улице Орджоникидзе, 4. Однако вскоре после открытия он был закрыт из-за множества нарушений, которые нашли сотрудники Роспотребнадзора. После закрытия владельцы пекарни заявили, что продажа хлеба и другой продукции будет осуществляться через интернет.

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ИСТОЧНИК KP.RU