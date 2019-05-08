2019-05-08T11:07:33+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк повышает процентные ставки по вкладам физических лиц

Наибольший рост произойдет по вкладу «Комфортный»
Яков КРЫМСКИЙ
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С 08 мая 2019 года Россельхозбанк повышает процентные ставки по опциональным вкладам физических лиц в рублях РФ на сроках от 395 до 1095 дней. Наибольший рост до 0,75 п.п. произойдет по вкладу «Комфортный» с опциями пополнения и частичного снятия средств. Также ставки возрастут по вкладам с опцией пополнения «Накопи на мечту», «Пополняемый» и «Пенсионный доход».

Максимальная процентная ставка по вкладам физических лиц достигнет в рублях РФ 8,50 процента годовых, в долларах США 3,45 процента годовых, в евро 0,60 процента годовых.

В РСХБ действует широкая продуктовая линейка, отвечающая ключевым потребностям клиентов: привлекательные процентные ставки, сроки размещения вкладов от 1 месяца до 4 лет, возможность пополнения и частичного снятия средств.

Гибкие условия депозитов позволяют клиентам Банка выбрать подходящие варианты размещения в зависимости от предпочтений: сохранение средств с получением максимального дохода, накопление к определенному сроку, а также возможность распоряжаться средствами на счете, не теряя начисленных процентов.

Объем привлечённых средств физических лиц АО «Россельхозбанк» на 1 мая 2019 года превысил 1,06 триллиона рублей. Портфель средств физических лиц с начала года увеличился на 3,5 процента (35,9 миллиарда рублей). За четыре месяца 2019 года частные лица открыли в РСХБ свыше 425 тысяч новых вкладов на сумму более 265 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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