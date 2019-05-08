Шесть объектов эвакуировали в Кемерове из-за сообщений о минировании
В Кемерове днем 8 мая эвакуировали посетителей и работников шести объектов, в том числе бизнес-центров. Причиной эвакуации стали сообщения о минировании.
Эту информацию «Комсомольской правде» подтвердили в пресс-службе администрации города Кемерово.
- Эвакуировали шесть объектов, среди которых, в частности, есть бизнес-центры, - сообщила собеседница издания.
По данным информагентства ТАСС, среди эвакуированных бизнес-центров - «Притомский» и «Сити-Плаза».
Сейчас на месте работают правоохранительные органы.
Напомним, что в апреле в Кемерове из-за сообщений о минировании эвакуировали 10 объектов, в том числе здание администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU