Жительница Кузбасса лишилась крупной суммы из-за ошибки оператора банка
В Кузбассе женщина лишилась крупной суммы денег из-за ошибки оператора банка. Номер ее счета подключили к чужому мобильному.
Жительница Крапивинского района потеряла 267,5 тысячи рублей из-за ошибки банковской работницы. Последняя случайно подключила услугу «мобильный банк» к номеру чужого телефона. В свою очередь, его владелица, 17-летняя жительница Анжеро-Судженска, воспользовалась чужими деньгами. Малолетняя преступница похищала деньги с апреля 2017 по июль 2018 года.
- Потерпевшая не пользовалась банковской картой, поскольку открыла ее для накоплений. Летом женщина решила улететь за границу и обнаружила пропажу крупной суммы денег, - отметили в СУ СК по Кемеровской области.
Примечательно, что в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении жительницы Анжеро-Судженска, ее родители взяли кредит и возместили причиненный ущерб. Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU