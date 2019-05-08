2019-05-08T12:35:03+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса лишилась крупной суммы из-за ошибки оператора банка

Ее номер счета подключили к чужому телефону
Екатерина БОРМОТОВА
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Больше года несовершеннолетняя преступница пользовалась чужими накоплениямиБольше года несовершеннолетняя преступница пользовалась чужими накоплениямиФото: Екатерина БОРМОТОВА
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В Кузбассе женщина лишилась крупной суммы денег из-за ошибки оператора банка. Номер ее счета подключили к чужому мобильному.

Жительница Крапивинского района потеряла 267,5 тысячи рублей из-за ошибки банковской работницы. Последняя случайно подключила услугу «мобильный банк» к номеру чужого телефона. В свою очередь, его владелица, 17-летняя жительница Анжеро-Судженска, воспользовалась чужими деньгами. Малолетняя преступница похищала деньги с апреля 2017 по июль 2018 года.

- Потерпевшая не пользовалась банковской картой, поскольку открыла ее для накоплений. Летом женщина решила улететь за границу и обнаружила пропажу крупной суммы денег, - отметили в СУ СК по Кемеровской области.

Примечательно, что в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении жительницы Анжеро-Судженска, ее родители взяли кредит и возместили причиненный ущерб. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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