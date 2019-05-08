Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ составила 5,6 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 12:47 2019-05-08T12:47:47+03:00

За три месяца РСХБ нарастил совокупный объем привлеченных средств клиентов на 9 процентов

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Чистая прибыль Россельхозбанка, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), по итогам работы за 1 квартал 2019 года составила 5,6 миллиарда рублей.

В январе-марте 2019 года РСХБ нарастил совокупный объем привлеченных средств клиентов на 9 процентов до 2,6 триллиона рублей. С начала года средства физических лиц выросли на 3 процента, средства юридических лиц на 13,5 процента. Банк демонстрирует динамику привлечения средств физических лиц на уровне выше среднерыночного и входит в число лидеров рынка в данном сегменте.

За 3 месяца 2019 года совокупный кредитный портфель Россельхозбанка вырос на 2,5 процента и достиг 2,2 триллиона рублей. Кредитный портфель юридических лиц составляет 1,8 триллиона рублей, физических лиц – 424 миллиарда рублей.

Кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК составил 1,3 триллиона рублей. Значительный рост показал сегмент крупного бизнеса. В первом квартале банк предоставил 284 миллиарда рублей, что на 30 процентов больше прошлого года. Из них долгосрочные кредиты - 35 миллиардов рублей.

Особое внимание уделяется и развитию малых форм хозяйствования (МФХ) – за 1 квартал 2019 года на эти цели было направлено 14 миллиардов рублей. Россельхозбанк как основной участник государственной программы льготного кредитования АПК увеличил объем средств, предоставленных аграриям по ставке не выше 5 процентов годовых – за 3 месяца 2019 года было выдано свыше 66 миллиарда рублей против 52 миллиардов рублей годом ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU