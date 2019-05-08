2019-05-08T13:58:27+03:00
Общество

Двое мужчин с пистолетом напали на семью в Кузбассе

Их добычей стали бижутерия, сувенирные ножи и 100 рублей
Екатерина РОМАНОВА
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Двое мужчин с пистолетом напали на семью в Кузбассе. ФОТО: архив КП.Двое мужчин с пистолетом напали на семью в Кузбассе. ФОТО: архив КП.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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Двое жителей Тайги совершили вооруженное нападение на дом кузбасской семьи. Добыча оказалась небольшой - общая сумма ущерба лишь 2,6 тысячи рублей. Зато наказание назначено серьезное: больше 10 лет в колонии строгого режима. Каждому.

В январе 2017 года 21-летняя женщина и ее свекор находились дома, когда к ним ворвались двое мужчин в масках. Они избили хозяев дома, а потом, угрожая пистолетом, потребовали отдать деньги и ювелирные украшения. Девушка и ее родственник отдали все самое ценное: два мобильных телефона, бижутерию, сувенирные ножи и 100 рублей. В общей сложности эти ценности позже были оценены на 2,6 тысячи рублей.

Злоумышленников вскоре нашли. У них изъяли похищенные вещи и газовый пистолет. Обоих налетчиков заключили под стражу. Мужчины не признали вину, однако следователям удалось доказать, что это именно они совершили нападение.

- Суд признал преступников виновными в совершении разбоя и приговорил их к лишению свободы на сроки 10 лет 8 месяцев и 11 лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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