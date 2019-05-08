2019-05-08T13:47:40+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк запустил акцию «Всем трудящимся»

Акция продлится до 30 июня 2019 года
Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк запустил к майским праздникам традиционную акцию «Всем трудящимся». Заемщики в возрасте до 65 лет смогут оформить потребительский кредит без обеспечения со сроком от 1 года и в сумме до 750 тыс. рублей, для физических лиц, получающих заработную плату на счет в АО «Россельхозбанк», – до 1,5 млн рублей.

В рамках акции ставка для надежных клиентов банка составляет от 9,9 процента годовых (при условии оформления личного страхования жизни, здоровья и потери работы), для зарплатных клиентов и работников бюджетных организаций действует единая ставка в размере 11 процентов годовых, для остальных клиентов – 13,5 процента годовых при тех же условиях.

Акция продлится до 30 июня 2019 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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