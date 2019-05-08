2019-05-08T14:01:09+03:00
Общество

Бесплатное кино на 75 площадках покажут кузбассовцам в День Победы

Кинопоказы пройдут на 75 площадках области
Екатерина РОМАНОВА
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Бесплатное кино на 75 площадках покажут кузбассовцам в День ПобедыБесплатное кино на 75 площадках покажут кузбассовцам в День ПобедыФото: Екатерина РОМАНОВА
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В День Победы, 9 мая, в кузбасских кинотеатрах, учреждениях культуры и на открытых площадках состоятся бесплатные кинопоказы. В областной акции «Кино победы» участвуют 75 муниципальных учреждений в 27 территориях области.

Так, в кемеровском Парке Победы имени Жукова в 20:20 начнется сеанс фильма «Небесный тихоход». В кинозале «Альтернатива» в 13:00 и 15:00 покажут отечественные фильмы «Небесный тихоход» и «Крепкий орешек». А в 11:00 и 12:00 юные зрители увидят сборники мультфильмов о Великой Отечественной войне.

В Новокузнецке сеанс фильма «У опасной черты» начнется на площади перед кинотеатром «Октябрь» в 20:00.

В Киселевске фильмы будут демонстрироваться на площади Победы. В Юрге — в парке имени Пушкина, в поселке городского типа Промышленная будет задействована открытая площадка районного культурно-досугового комплекса. В Гурьевском и Юргинском районах (поселок Раздольный, село Горскино и деревня Талая) будут демонстрироваться фильмы на площадках перед Сельскими домами культуры. Об этом сообщается на сайте ГАУК «Кузбасскино».

ИСТОЧНИК KP.RU

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