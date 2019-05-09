2019-05-09T03:15:33+03:00
Общество

56 недостроенных зданий снесли в Кузбассе

10 недостроев реконструировали и сдали в эксплуатацию
Екатерина РОМАНОВА
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56 недостроенных зданий снесли в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АКО.56 недостроенных зданий снесли в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АКО.
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В Кузбассе продолжается активная работа с недостроенными и заброшенными зданиями, которые не только портят внешним видом улицы, но и представляют серьезную опасность.

Как рассказал заместитель губернатора Кемеровской области по строительству Глеб Орлов, департамент по строительству ежемесячно пополняет сводный реестр таких объектов по Кузбасссу. Так, за прошедший месяц список пополнился на 45 опасных зданий. Впрочем, недостроенных объектов из реестра уже снесены, а 10 – реконструированы и вновь эксплуатируются. В течение года Кузбасс избавится от 175 заброшенных зданий, а в следующем году такая же судьба ждет еще 65 недостроев. Глеб Орлов предложил пересмотреть сроки демонтажа потенциально опасных объектов, своевременный вывоз строительного мусора, оставшийся после сноса объектов. Кроме того, замгубернатора отметил, что необходимо организоваться охрану и ограничить доступ к этим опасным зданиям.

- На сегодняшний день в реестре всего 544 объектов. Из них в отношении 189 зданий решения о дальнейшей судьбе не приняты, муниципалитеты ведут работу с собственниками, - отмечает пресс-служба администрации Кемеровской области. - Активнее всего от опасных строений избавляются город Кемерово и Новокузнецкий район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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