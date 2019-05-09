2019-05-09T04:37:09+03:00
Происшествия

Девочка со скейтбордом пропала в Кузбассе

Отыскать ребенка помогли бойцы Росгвардии
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Девочка со скейтбордом пропала в Кузбассе. ФОТО: архив КПДевочка со скейтбордом пропала в Кузбассе. ФОТО: архив КПФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

14-летняя девочка вместе с друзьями ушла кататься на скейтборде и не вернулась домой вовремя. Девочку разыскивали бойцы Росгвардии и, в конце концов, нашли.

Родители 14-летней девочки из Юрги знали, что их дочь вместе с друзьями ушла кататься на скейтборде, и не беспокоились из-за ее отсутствия. Наступил вечер, а девочка все еще не вернулась домой, сначала родители решили, что девочка просто заболталась с друзьями. Но когда время близилось к полуночи, а дочь все еще не вернулась домой и не выходила на связь, они не на шутку заволновались.

Родители юной жительницы Юрги обратились в полицию, и вскоре ориентировка на ребенка была передана бойцам Росгвардии. Вскоре стражи правопорядка заметили подростка на улице Победы. Девочка шла вдоль проезжей части со скейтбордом в руках.

- Проверка личности подростка подтвердила факт ее нахождения в розыске, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области. - Для дальнейшего разбирательства несовершеннолетняя жительница Юрги была передана сотруднику ПДН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
56 недостроенных зданий снесли в Кузбассе
Бесплатное кино на 75 площадках покажут кузбассовцам в День Победы
Россельхозбанк запустил акцию «Всем трудящимся»
Двое мужчин с пистолетом напали на семью в Кузбассе
Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ составила 5,6 миллиарда рублей
Жительница Кузбасса лишилась крупной суммы из-за ошибки оператора банка
Шесть объектов эвакуировали в Кемерове из-за сообщений о минировании
Россельхозбанк повышает процентные ставки по вкладам физических лиц
В Кемерове собираются открыть вторую антигейскую пекарню
РСХБ запустил сервис выдачи наличных на кассах торговых точек
Велосипедист взял на таран автобус в кузбасском городе
Кемеровчанин упал с пятого этажа дома и погиб
РСХБ снизил ставки по ипотеке и программе рефинансирования
В кемеровском кафе нашли тараканов и кишечную палочку
Пожилой пешеход оказался под колесами маршрутки в Кемерове
Россельхозбанк предлагает льготное кредитование кузбасским аграриям
Сергей Цивилев присоединится к шествию «Бессмертный полк» в Кемерове
В двух районах Новокузнецка отключили горячую воду и отопление
РСХБ выдает ипотеку на покупку машино-места в новостройке
Пристав упал в обморок на заседании суда по делу «Зимней вишни»
Россельхозбанк предлагает ставку по ипотеке от 5,17 процента
В Кемерове отремонтируют 80 дворов
Банк УРАЛСИБ увеличил сумму кредита наличными без подтверждения дохода до 300 тысяч рублей
«Герои среди нас»: кемеровчан восхитил поступок прохожего
В День Победы кузбассовцы не смогут купить алкоголь
Агрессивный пожилой новокузнечанин с боем прорывался в школу
Волейбольный «Кузбасс» проиграл «Зениту» в третьем финальном матче чемпионата России
Россельхозбанк первым в России выпустил специальные карты для фермеров