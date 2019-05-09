Девочка со скейтбордом пропала в Кузбассе

СЕГОДНЯ 04:15 2019-05-09T04:37:09+03:00

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14-летняя девочка вместе с друзьями ушла кататься на скейтборде и не вернулась домой вовремя. Девочку разыскивали бойцы Росгвардии и, в конце концов, нашли.

Родители 14-летней девочки из Юрги знали, что их дочь вместе с друзьями ушла кататься на скейтборде, и не беспокоились из-за ее отсутствия. Наступил вечер, а девочка все еще не вернулась домой, сначала родители решили, что девочка просто заболталась с друзьями. Но когда время близилось к полуночи, а дочь все еще не вернулась домой и не выходила на связь, они не на шутку заволновались.

Родители юной жительницы Юрги обратились в полицию, и вскоре ориентировка на ребенка была передана бойцам Росгвардии. Вскоре стражи правопорядка заметили подростка на улице Победы. Девочка шла вдоль проезжей части со скейтбордом в руках.

- Проверка личности подростка подтвердила факт ее нахождения в розыске, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области. - Для дальнейшего разбирательства несовершеннолетняя жительница Юрги была передана сотруднику ПДН.

ИСТОЧНИК KP.RU