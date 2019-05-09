В Кузбассе ввели режим повышенной готовности к пожарам

СЕГОДНЯ 06:31 2019-05-09T06:31:14+03:00

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С 15 апреля в Кузбассе действует особый противопожарный режим. А теперь, из-за высокого риска возникновения пожаров вводится режим повышенной готовности к пожарам.

Теплая погода расследует помнить, что долгие дует кузбассовцев: многие отправляются отдыхать на дачи, на природу. А потому растет риск возникновения и распространения лесных и полевых пожаров. Поэтому губернатор принял решение о вводе режима повышенной готовности по всему региону.

- В Кузбассе наблюдается высокий риск возникновения лесных пожаров, поэтому мы вводим в регионе режим повышенной готовности! – заявил Сергей Цивилев. - Соблюдать правила безопасности просим регулярно. Если все-таки возгорание произойдет, пожарные должны реагировать моментально. Жителям тоже нужно быть внимательными и в случае возникновения пожаров сразу сообщать в экстренные службы!

Подразделения противопожарной службы главного управления МЧС Кемеровской области приведены в полную готовность: вся необходимая техника укомплектована пожарно-технических вооружением, а личный состав обеспечен всем необходимым. Кроме того, сотрудники МЧС проводят разъяснительные беседы с населением, проживающим в частном секторе. К слову, в соответствии с законодательством виновные в пожарах будут привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU