Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем Победы

СЕГОДНЯ 07:53 2019-05-09T07:53:08+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей региона с праздником Великой Победы. Глава региона принимает участие в торжествах в областном центре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/707662" frameborder="0"></iframe> Поздравление Сергея Цивилева с Днем Победы.

Находясь у Вечного огня, Сергей Цивилев записал видео-поздравление для жителей Кузбасса.

- Мы – народ-победитель. Это было всегда, во всю историю. И эти традиции народа-победителя должны передаваться из поколения в поколение. Сегодня рядом со мной стоят все поколения: победители, мы, кто продолжает их традиции, и те, кому мы все это передадим. В надежные, крепкие и, я уверен, очень сильные руки. И эти традиции будут только развиваться. Благодаря им жила, живет и будет жить наша Россия, - отметил Сергей Цивилев.

Напомним, что через считанные минуты в областном центре начнется Парад Победы. В южной столице Кузбасса он уже стартовал.

ИСТОЧНИК KP.RU