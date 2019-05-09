2019-05-09T07:53:08+03:00
Общество

Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем Победы

Губернатор принимает участие в торжествах в столице Кузбасса [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем Победы Кадр: Страница губернатора во "ВКонтакте"Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем Победы Кадр: Страница губернатора во "ВКонтакте"
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей региона с праздником Великой Победы. Глава региона принимает участие в торжествах в областном центре.

Поздравление Сергея Цивилева с Днем Победы.

Находясь у Вечного огня, Сергей Цивилев записал видео-поздравление для жителей Кузбасса.

- Мы – народ-победитель. Это было всегда, во всю историю. И эти традиции народа-победителя должны передаваться из поколения в поколение. Сегодня рядом со мной стоят все поколения: победители, мы, кто продолжает их традиции, и те, кому мы все это передадим. В надежные, крепкие и, я уверен, очень сильные руки. И эти традиции будут только развиваться. Благодаря им жила, живет и будет жить наша Россия, - отметил Сергей Цивилев.

Напомним, что через считанные минуты в областном центре начнется Парад Победы. В южной столице Кузбасса он уже стартовал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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