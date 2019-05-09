В Кемерове 9 мая пройдет первая в этом году ярмарка «Арбат на Весенней»

СЕГОДНЯ 10:06 2019-05-09T10:06:00+03:00

Сувениры ручной работы можно будет купить с 15.00 до 19.00

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В Кемерове пройдет первая в этом году ярмарка «Арбат на Весенней». Сувениры ручной работы можно будет купить с 15.00 до 19.00 9 мая.

Мастера хендмейда выставят свои работы на бульварной части улицы Весенней, от Советского проспекта до улицы Николая Островского, а также на улице Притомская Набережная – от сквера «Орбита» до парка Чудес. На ярмарке кемеровчане смогут приобрести расписные пряники, развивающие деревянные игрушки, авторские украшения из бисера, полимерной глины, проволоки, меди, натуральных камней, сухоцветов, каффы.

Кроме того, мастера представят браслеты, серьги, кулоны, заколки, сувениры и подарки, блокноты и скетчбуки, мыло ручной работы, соль и бомбочки для ванн, мягкие игрушки и подушки, русские традиционные и куклы-обереги, русские платки и другие эксклюзивные изделия для декора интерьера, сообщили в администрации Кемерова.

ИСТОЧНИК KP.RU