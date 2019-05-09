Салют на День Победы 9 мая 2019 года в Новокузнецке: во сколько начнется и где посмотреть
9 мая в Новокузнецке, как и во всех других городах, состоится праздничный салют. В отличие от прочих лет, он будет проходить в Кузнецком районе.
Дневной бок праздничной программы – с шествиями Бессмертного полка, концертами и развлекательно-познавательными мероприятиями – проходили во всех районах города. торжественный городской митинг и парад военной техники по традиции состоялся на улице Кирова. А потом горожане понесли цветы, чтобы отдать дань памяти тем, кто ценой своей жизни защитил нашу Родину.
Вечерний блок празднования Дня Победы будет проходить в Кузнецком районе, в Саду алюминщиков. Именно здесь на главной сцене сада выступят лучшие коллективы города, а уже в 22:00 разноцветные огни фейерверка раскрасят мирное небо города.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
День Победы 9 мая 2019 года в Кемерове: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть
В администрации города озвучили полную программу мероприятий, которые пройдут в День Победы 9 мая 2019 года в Кемерове. Праздник развернется на нескольких площадках. (подробности)
День Победы 9 мая 2019 года в Новокузнецке: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть
Торжественные и развлекательные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Новокузнецке, будут проходить на нескольких площадках города. Днем горожане смогут принять участие в разных мероприятиях во всех районах города, а вечерний блок программы - в том числе и праздничный салют - в этом году пройдет в Кузнецком районе. (подробности)
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем Победы
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей региона с праздником Великой Победы. Глава региона принимает участие в торжествах в областном центре. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU