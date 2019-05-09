2019-05-09T11:53:35+03:00
Общество

Салют на День Победы 9 мая 2019 года в Новокузнецке: во сколько начнется и где посмотреть

Где будет проходить салют на День Победы в Новокузнецке
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Салют на День Победы 9 мая 2019 года в НовокузнецкеСалют на День Победы 9 мая 2019 года в НовокузнецкеФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

9 мая в Новокузнецке, как и во всех других городах, состоится праздничный салют. В отличие от прочих лет, он будет проходить в Кузнецком районе.

Дневной бок праздничной программы – с шествиями Бессмертного полка, концертами и развлекательно-познавательными мероприятиями – проходили во всех районах города. торжественный городской митинг и парад военной техники по традиции состоялся на улице Кирова. А потом горожане понесли цветы, чтобы отдать дань памяти тем, кто ценой своей жизни защитил нашу Родину.

Вечерний блок празднования Дня Победы будет проходить в Кузнецком районе, в Саду алюминщиков. Именно здесь на главной сцене сада выступят лучшие коллективы города, а уже в 22:00 разноцветные огни фейерверка раскрасят мирное небо города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Победы 9 мая 2019 года в Кемерове: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

В администрации города озвучили полную программу мероприятий, которые пройдут в День Победы 9 мая 2019 года в Кемерове. Праздник развернется на нескольких площадках. (подробности)

День Победы 9 мая 2019 года в Новокузнецке: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

Торжественные и развлекательные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Новокузнецке, будут проходить на нескольких площадках города. Днем горожане смогут принять участие в разных мероприятиях во всех районах города, а вечерний блок программы - в том числе и праздничный салют - в этом году пройдет в Кузнецком районе. (подробности)

Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем Победы

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей региона с праздником Великой Победы. Глава региона принимает участие в торжествах в областном центре. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кемерове 9 мая пройдет первая в этом году ярмарка «Арбат на Весенней»
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем Победы
В Кузбассе ввели режим повышенной готовности к пожарам
Новые автобусы выйдут на городские маршруты Кузбасса 9 мая
Глава Новокузнецка назвал дату завершения отопительного сезона
Девочка со скейтбордом пропала в Кузбассе
56 недостроенных зданий снесли в Кузбассе
Бесплатное кино на 75 площадках покажут кузбассовцам в День Победы
Россельхозбанк запустил акцию «Всем трудящимся»
Двое мужчин с пистолетом напали на семью в Кузбассе
Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ составила 5,6 миллиарда рублей
Жительница Кузбасса лишилась крупной суммы из-за ошибки оператора банка
Шесть объектов эвакуировали в Кемерове из-за сообщений о минировании
Россельхозбанк повышает процентные ставки по вкладам физических лиц