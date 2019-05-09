Салют на День Победы 9 мая 2019 года в Новокузнецке: во сколько начнется и где посмотреть

СЕГОДНЯ 11:53 2019-05-09T11:53:35+03:00

Салют на День Победы 9 мая 2019 года в Новокузнецке Фото: Екатерина РОМАНОВА

Где будет проходить салют на День Победы в Новокузнецке

Изменить размер текста: A A

9 мая в Новокузнецке, как и во всех других городах, состоится праздничный салют. В отличие от прочих лет, он будет проходить в Кузнецком районе.

Дневной бок праздничной программы – с шествиями Бессмертного полка, концертами и развлекательно-познавательными мероприятиями – проходили во всех районах города. торжественный городской митинг и парад военной техники по традиции состоялся на улице Кирова. А потом горожане понесли цветы, чтобы отдать дань памяти тем, кто ценой своей жизни защитил нашу Родину.

Вечерний блок празднования Дня Победы будет проходить в Кузнецком районе, в Саду алюминщиков. Именно здесь на главной сцене сада выступят лучшие коллективы города, а уже в 22:00 разноцветные огни фейерверка раскрасят мирное небо города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Победы 9 мая 2019 года в Кемерове: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

В администрации города озвучили полную программу мероприятий, которые пройдут в День Победы 9 мая 2019 года в Кемерове. Праздник развернется на нескольких площадках. (подробности)

День Победы 9 мая 2019 года в Новокузнецке: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

Торжественные и развлекательные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Новокузнецке, будут проходить на нескольких площадках города. Днем горожане смогут принять участие в разных мероприятиях во всех районах города, а вечерний блок программы - в том числе и праздничный салют - в этом году пройдет в Кузнецком районе. (подробности)

Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем Победы

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей региона с праздником Великой Победы. Глава региона принимает участие в торжествах в областном центре. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU