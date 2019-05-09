2019-05-09T14:14:24+03:00
Происшествия

Задержан бывший полицейский, вымогавший миллион долларов у заместителя Амана Тулеева

Момент задержания попал на камеры видеонаблюдения
ИВАН ГАВРИЛОВ
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Задержан бывший полицейский, вымогавший миллион долларов у заместителя Амана Тулеева. ФОТО: "СМИ 112"Задержан бывший полицейский, вымогавший миллион долларов у заместителя Амана Тулеева. ФОТО: "СМИ 112"
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Высокопоставленный чиновник из МВД России его коллега вымогали деньги у Максима Макина, заместителя Амана Тулеева. Один из вымогателей, и оба чиновника носят теперь приставки «экс». Сумма же, которую планировали получить полицейские, солидная: миллион долларов.

Задержан бывший полицейский, вымогавший миллион долларов у заместителя Амана Тулеева.Видео: интернет издание "СМИ 112".

Момент задержания полковника Павла Курмелева, который в недавнем прошлом занимал высокую должность, попал на видео камер наблюдения. Его – и его коллегу - подозревают в вымогательстве у Максима Макина одного миллиона долларов. За эти деньги экс-полицеский и ныне действующий сотрудник МВД Игорь Романов, замначальника второго отдела контрольно-методического управления, обещали бывшему заместителю экс-губернатора Амана Тулеева помочь прекратить уголовное дело в отношении Рожковой, партнера Макина по бизнесу.

Примечательно, что по некоторым данным дело в отношении Рожковой было возбуждено незаконно и, как сообщает интернет-издание «СМИ 112», не исключено, что по той же схеме его планировали и закрыть.

В настоящее время сотрудники ФСБ совместно с ГУСБ МВД России ищут причастных к этой схеме. Пока же нашли лишь еще один эпизод вымогательства 300 тысяч долларов у господина Медвидя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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