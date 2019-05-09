2019-05-09T16:52:07+03:00
Общество

Сергей Цивилев вручил архиву книгу «Главные документы о войне»

Уникальная книга-альбом выпущена издательским домом «Комсомольская правда»
Екатерина РОМАНОВА
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Во время празднования 9 Мая Сергей Цивилев побывал в Государственном архиве Кемеровской области. Губернатор Кузбасса передал архиву памятные книги-альбомы «Главные документы Великой Отечественной войны» Владимира Долматова.

Экземпляры уникальной книги-альбома, выпущенного издательским домом «Комсомольская правда», Сергей Цивилев передал Государственному архиву Кемеровской области и победителям областного этапа конкурса «Юный архивист».

В книге-альбоме Владимира Долматова собраны уникальные документы и фотографии, относящиеся к Великой Отечественной войне: приказы, написанные от руки Иосифом Сталиным, секретные директивы, оперативные карты, листовки, уникальные фотографии, страницы военной «Комсомольской правды», рассказывающие не только о победных, но и о трагических днях войны - от 22 июня 1941 года и до Парада Победы 24 июня 1945 года.

К слову, в архиве сейчас работает межрегиональная документальная выставка «Кузбасс – России Кроме того, Сергей Цивилев побывал на стендовой экспозиции в парке Победы им. Жукова под названием «Промышленные предприятия города Кемерово – труженики тыла во времена Великой Отечественной войны». На выставке представлены фото действующих, построенных и эвакуированных шахт, заводов и промышленных предприятий Кузбасса, а также плакаты военных времен. Сергей Цивилев осмотрел экспозицию, возложил цветы к памятнику «Труженикам тыла» и памятнику Георгию Константиновичу Жукову, посетил гала-концерт областного фестиваля солдатской песни «Виктория».

ИСТОЧНИК KP.RU

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