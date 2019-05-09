2019-05-09T18:24:51+03:00
Общество

Салют на День Победы в Кемерове 9 мая 2019 года: Прямая трансляция

Салют на День Победы в Кемерове 9 мая 2019 года
Екатерина РОМАНОВА
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Салют Победы.Салют Победы.Фото: Лариса МАРУЦАК
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Самой яркой точкой в праздновании Дня Победы в Кемерове стал фейерверк.

По уже сложившейся традиции запуск фейерверка проходит с Университетского моста. Разноцветные огни расцвечивают небо над городом, напоминая о том, что благодаря подвигу советских солдат мы сейчас живем в мирное время. Посмотреть на салют можно в прямой трансляции.

Напомним, в честь Дня Победы во всех кузбасских городах и селах проходили праздничные мероприятия, в которых приняли участие сотни тысяч жителей региона. Так, в Кемерове в ряды Бессмертного полка встали 24 тысячи человек. В Новокузнецке – чуть меньше: 23 тысячи горожан. Всего же в акции «Бессмертный полк» приняли участие 198 тысяч 375 кузбассовцев. Прошел по кемеровским улицам в Бессмертном полку и Сергей Цивилев. Кроме того, и в Новокузнецке, и в Кемерове прошли парады боевой техники и праздничные митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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