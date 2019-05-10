2019-05-10T04:23:03+03:00
Спорт

Четверо кузбассовцев включены в состав сборной России по хоккею

10 мая стартует чемпионат мира в Словакии
Ирина АВТУШКО
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Четверо кузбассовцев включены в состав сборной России по хоккею.ФОТО: Фото: Федерация хоккея России.Четверо кузбассовцев включены в состав сборной России по хоккею.ФОТО: Фото: Федерация хоккея России.
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Тренерский штаб объявил состав сборной России по хоккею на чемпионат мира – 2019. В заявке – четверо кузбассовцев.

10 мая в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею с шайбой. Тренерский штаб сборной 8 мая объявил состав команды. В нее вошли вратарь Илья Сорокин – уроженец Междуреченска, новокузнечане - защитник Дмитрий Орлов, нападающие Иван Телегин и Кирилл Капризов. Впрочем, окончательная заявка из 25 игроков будет озвучена непосредственно в Братиславе.

Сборная России будет выступать в группе В. Все матчи группового этапа пройдут в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы. Соперниками наших хоккеистов по группе станут сборные Норвегии, Австрии, Чехии, Италии, Латвии, Швейцарии и Швеции. Первый матч россияне проведут 10 мая против норвежцев, 12 мая встретятся с австрийцами.

Расписание игр предварительного этапа:

10 мая (17.15 мск) Россия – Норвегия

12 мая (13.15 мск) Россия– Австрия

13 мая (17.15 мск) Россия – Чехия

15 мая (21.15мск) Россия– Италия

18 мая (13.15мск) Россия– Латвия

19 мая (21.15 мск) Россия – Швейцария

21 мая (21.15 мск) Россия– Швеция

ИСТОЧНИК KP.RU

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