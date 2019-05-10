Кузбасские памятники Великой Отечественной войны появятся на онлайн-картах

СЕГОДНЯ 05:02 2019-05-10T05:02:02+03:00

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Антон Горелкин, депутат Госдумы от Кузбасса, предложил отметить на интернет-картах памятники и мемориалы Великой Отечественной войны. Он уверен, что таким образом можно будет сохраняться память о героях войны.

Отметить на онлайн-картах памятники и мемориалы Великой Отечественной войны предложил Антон Горелкин. Он заметил, что многие из таких памятных мест никогда не были отмечены на картах, как слишком мелкие. Современные же сервисы позволяют сделать это.

- Сколько памятников героям той войны стоят у нас по всей стране, и про большинство из них почти никто ничего не знает. Их нет на картах и в справочниках. Это несправедливо, - рассказал Антон Горелкин. - Иногда это работы известных скульпторов, иногда братские могилы, иногда результат самодеятельности местных жителей. И это наша общая память, наша героическая история.

Чтобы сохранить историю, Горелкин предложил отмечать такие памятные места на онлайн-картах, указывая их местоположение, добавляя фотографию и название мемориала, какому событию или человеку он посвящен. Депутат уже отметил один из таких объектов – мемориал в память об энергетиках Кемеровской ГРЭС, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. И эту инициативу поддержало молодежное крыло кузбасского Общероссийского народного фронта: волонтеры также отмечают в сервисах Google Maps, Яндекс.Карты и на сервисе Викимапия памятные места.

ИСТОЧНИК KP.RU