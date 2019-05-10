2019-05-10T05:02:02+03:00
Общество

Кузбасские памятники Великой Отечественной войны появятся на онлайн-картах

С инициативой отметить мемориалы на картах выступил депутат Госдумы Антон Горелкин
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Кузбасские памятники Великой Отечественной войны появятся на онлайн-картах. ФОТО: архив КП.Кузбасские памятники Великой Отечественной войны появятся на онлайн-картах. ФОТО: архив КП.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Антон Горелкин, депутат Госдумы от Кузбасса, предложил отметить на интернет-картах памятники и мемориалы Великой Отечественной войны. Он уверен, что таким образом можно будет сохраняться память о героях войны.

Отметить на онлайн-картах памятники и мемориалы Великой Отечественной войны предложил Антон Горелкин. Он заметил, что многие из таких памятных мест никогда не были отмечены на картах, как слишком мелкие. Современные же сервисы позволяют сделать это.

- Сколько памятников героям той войны стоят у нас по всей стране, и про большинство из них почти никто ничего не знает. Их нет на картах и в справочниках. Это несправедливо, - рассказал Антон Горелкин. - Иногда это работы известных скульпторов, иногда братские могилы, иногда результат самодеятельности местных жителей. И это наша общая память, наша героическая история.

Чтобы сохранить историю, Горелкин предложил отмечать такие памятные места на онлайн-картах, указывая их местоположение, добавляя фотографию и название мемориала, какому событию или человеку он посвящен. Депутат уже отметил один из таких объектов – мемориал в память об энергетиках Кемеровской ГРЭС, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. И эту инициативу поддержало молодежное крыло кузбасского Общероссийского народного фронта: волонтеры также отмечают в сервисах Google Maps, Яндекс.Карты и на сервисе Викимапия памятные места.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Бессмертный полк» 9 мая 2019 года: к акции присоединились 198 тысяч кузбассовцев
Сергей Цивилев наградил кузбасских волейболистов-чемпионов
Четверо кузбассовцев включены в состав сборной России по хоккею
От -6 до +25 градусов: В выходные кузбассовцев ждет переменчивая погода
Салют на День Победы в Кемерове 9 мая 2019 года: Прямая трансляция
Сергей Цивилев вручил архиву книгу «Главные документы о войне»
Задержан бывший полицейский, вымогавший миллион долларов у заместителя Амана Тулеева
Салют на День Победы 9 мая 2019 года в Новокузнецке: во сколько начнется и где посмотреть
В Кемерове 9 мая пройдет первая в этом году ярмарка «Арбат на Весенней»
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем Победы
В Кузбассе ввели режим повышенной готовности к пожарам
Новые автобусы выйдут на городские маршруты Кузбасса 9 мая
Глава Новокузнецка назвал дату завершения отопительного сезона
Девочка со скейтбордом пропала в Кузбассе
56 недостроенных зданий снесли в Кузбассе
Бесплатное кино на 75 площадках покажут кузбассовцам в День Победы
Россельхозбанк запустил акцию «Всем трудящимся»
Двое мужчин с пистолетом напали на семью в Кузбассе
Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ составила 5,6 миллиарда рублей
Жительница Кузбасса лишилась крупной суммы из-за ошибки оператора банка
Шесть объектов эвакуировали в Кемерове из-за сообщений о минировании
Россельхозбанк повышает процентные ставки по вкладам физических лиц