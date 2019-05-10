2019-05-10T06:12:39+03:00
Общество

Сергей Цивилев наградил кузбасских волейболистов-чемпионов

Торжественная встреча прошла в администрации области 9 мая
Екатерина БОРМОТОВА
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Члены кемеровского волейбольного клуба получили высокие областные награды Фото: АКОЧлены кемеровского волейбольного клуба получили высокие областные награды Фото: АКО
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Губернатор Сергей Цивилев наградил волейболистов команды «Кузбасс», одержавших победу на чемпионате России среди мужских команд суперлиги. Торжественная встреча прошла в здании администрации Кемеровской области 9 мая.

Волейболисты клуба «Кузбасс» встретились в финальной серии плей-офф с казанским «Зенитом», сыграв четыре игры до трех побед. Матч, принесший победу нашим игрокам состоялся в Кемерове 8 мая. Таким образом, первый выход в российскую суперлигу стал для кемеровских волейболистов победным.

В четверг, 9 мая, Сергей Цивилев встретился с членами волейбольного клуба «Кузбасс».

«Это была уверенная победа. Кузбасс праздновал и радовался вместе с вами. Вы гордо несете название «Кузбасс», вы уже номер один в стране! Уверен, что впереди у вас немало побед. А мы, ваши болельщики, вас обязательно поддержим», — поздравил команду Сергей Цивилев.

За большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе, подготовку спортсменов высокого класса и победу на чемпионате России по волейболу среди мужских команд суперлиги медалью «За служение Кузбассу» награждены капитан команды Игорь Кобзарь, игроки Антон Карпухов, Дмитрий Пашицкий, Ярослав Подлесных, Виктор Полетаев, Инал Тавасиев, Михаил Щербаков. Медаль «За честь и мужество» вручена игроку команды Лаури Керминену. Медалью «За добро и веру» награждены игроки волейбольного «Кузбасса» Виталий Васильев, Иван Демаков, Семен Дмитриев, Егор Кречетов, Александр Моисеев, Сергей Никитин.

Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени присвоена спортивному директору волейбольного клуба «Кузбасс» Сергею Ломако. Главный тренер Туомас Саммелвуо награжден почетным знаком «Спортивная доблесть Кузбасса». Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» II степени вручена исполнительному директору волейбольного клуба Антону Бодренкову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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