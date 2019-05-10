2019-05-10T07:23:49+03:00
Общество

«Бессмертный полк» 9 мая 2019 года: к акции присоединились 198 тысяч кузбассовцев

Больше всего человек с портретами своих близких прошли по улицам Кемерова
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
К акции "Бессмертный полк" присоединились 198 тысяч кузбассовцевК акции "Бессмертный полк" присоединились 198 тысяч кузбассовцев
Изменить размер текста:

Кузбасс присоединился к патриотической акции «Бессмертный полк» 9 мая 2019 года. С портретами своих воевавших близких по улицам городов и поселков прошагали 198 тысяч человек.

В четверг, 9 мая, в Кузбассе прошла акция «Бессмертный полк». На улицы городов и поселков вышли 198 тысяч 375 кузбассовцев, которые хранят память о своих предках – бойцах армии и флота, тружениках тыла.

В Кемерове шествие «Бессмертного полка» возглавило Знамя Победы – точная копия Знамени Победы, водруженное над Рейсхтагом в победном 1945 году. В областном центре Знамя пронесли кузбасские кадеты. Далее с портретами своих близких прошли 24 тысячи кемеровчан, в том числе губернатор Кузбасса Сергей Цивилев с супругой Анной.

В Новокузнецке колонна из 23 тысяч человек прошла по улице Кирова до бульвара Героев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подросток угнал «семерку» для развлечений в Новокузнецке
Сергей Цивилев наградил кузбасских волейболистов-чемпионов
Кузбасские памятники Великой Отечественной войны появятся на онлайн-картах
Четверо кузбассовцев включены в состав сборной России по хоккею
От -6 до +25 градусов: В выходные кузбассовцев ждет переменчивая погода
Салют на День Победы в Кемерове 9 мая 2019 года: Прямая трансляция
Сергей Цивилев вручил архиву книгу «Главные документы о войне»
Задержан бывший полицейский, вымогавший миллион долларов у заместителя Амана Тулеева
Салют на День Победы 9 мая 2019 года в Новокузнецке: во сколько начнется и где посмотреть
В Кемерове 9 мая пройдет первая в этом году ярмарка «Арбат на Весенней»
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем Победы
В Кузбассе ввели режим повышенной готовности к пожарам
Новые автобусы выйдут на городские маршруты Кузбасса 9 мая
Глава Новокузнецка назвал дату завершения отопительного сезона
Девочка со скейтбордом пропала в Кузбассе
56 недостроенных зданий снесли в Кузбассе
Бесплатное кино на 75 площадках покажут кузбассовцам в День Победы
Россельхозбанк запустил акцию «Всем трудящимся»
Двое мужчин с пистолетом напали на семью в Кузбассе
Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ составила 5,6 миллиарда рублей
Жительница Кузбасса лишилась крупной суммы из-за ошибки оператора банка
Шесть объектов эвакуировали в Кемерове из-за сообщений о минировании
Россельхозбанк повышает процентные ставки по вкладам физических лиц