«Бессмертный полк» 9 мая 2019 года: к акции присоединились 198 тысяч кузбассовцев

СЕГОДНЯ 07:23 2019-05-10T07:23:49+03:00

Больше всего человек с портретами своих близких прошли по улицам Кемерова

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Кузбасс присоединился к патриотической акции «Бессмертный полк» 9 мая 2019 года. С портретами своих воевавших близких по улицам городов и поселков прошагали 198 тысяч человек.

В четверг, 9 мая, в Кузбассе прошла акция «Бессмертный полк». На улицы городов и поселков вышли 198 тысяч 375 кузбассовцев, которые хранят память о своих предках – бойцах армии и флота, тружениках тыла.

В Кемерове шествие «Бессмертного полка» возглавило Знамя Победы – точная копия Знамени Победы, водруженное над Рейсхтагом в победном 1945 году. В областном центре Знамя пронесли кузбасские кадеты. Далее с портретами своих близких прошли 24 тысячи кемеровчан, в том числе губернатор Кузбасса Сергей Цивилев с супругой Анной.

В Новокузнецке колонна из 23 тысяч человек прошла по улице Кирова до бульвара Героев.

ИСТОЧНИК KP.RU