2019-05-10T09:41:14+03:00
Происшествия

Подросток угнал «семерку» для развлечений в Новокузнецке

В отношении юного новокузнечанина возбуждено дело
Екатерина БОРМОТОВА
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В Новокузнецке 15-летний местный житель угнал ВАЗ-2107, чтобы покататься с друзьями. Теперь его ждет суд.

В полицию обратился 29-летний новокузнечанин и сообщил, что у него угнали автомобиль ВАЗ-2107, который он оставил на ночную стоянку в одном из дворов. В ходе розыска подозреваемый в угоне был установлен и задержан. Им оказался 15-летний подросток. Юный угонщик пояснил, что хотел покататься с друзьями.

В отношении подростка было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения составляет пять лет колонии. «Семерку» вернули законному владельцу, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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