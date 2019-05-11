В Новокузнецке нашли тело пропавшей в марте молодой девушки

СЕГОДНЯ 03:38 2019-05-11T03:38:20+03:00

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В Новокузнецке нашли тело молодой девушки, поисками которой занимались с марта. О гибели пропавшей сообщили волонтеры.

Вечером 10 мая волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс» сообщили, что поиски 24-летней Айсел Наби Кызы Алиевой завершены: девушка погибла.

- Приносим соболезнования родным и близким, - написали волонтеры в своей группе.

По информации nk.life, тело девушки было обнаружено в районе Ильинки на острове на реке Томь. Видимых следов насильственной смерти на теле не было.

Напомним, Айсел Наби Кызы Алиева пропала 8 марта. С тех пор велись ее поиски.

ИСТОЧНИК KP.RU