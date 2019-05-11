СЕГОДНЯ 05:08 2019-05-11T05:08:48+03:00

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В Новокузнецке после реконструкции открыли планетарий. В субботу, 11 мая, новокузнечан приглашают на три сеанса.

Торжественное открытие состоялось на праздничных майских выходных. Первые посетители посетили обновленное здание планетария уже в пятницу, 10 мая.

Сегодня доступны три сеанса: в 13.00 «Астрономия для детей», в 14.30 «Звездный вояж» и в 16.00 «От Земли до Вселенной». В воскресенье гостей ждет немного другая программа: 13.00 – Космонавтика для детей», 14.30 – «Звездный вояж», 16.00 – «Изменчивая планета Земля».

Напомним, планетарий, построенный в 1970 году, был капитально отремонтирован в 2014 году, однако спустя несколько лет были выявлены серьезные дефекты, которые не позволили дальше эксплуатировать здание. Планетарий закрыли на очередной ремонт. Позже губернатор Сергей Цивилев сообщил, что планетарий станет часть новокузнецкого культурного кластера.

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ИСТОЧНИК KP.RU