Кузбассовец взял в руки бритву ради получения водительского удостоверения

СЕГОДНЯ 06:32 2019-05-11T06:32:32+03:00

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Житель Юрги очень хотел поскорее получить водительское удостоверенное. А вот проходить медкомиссию ему не хотелось. И тогда он решил сделать из старой справки новую – при помощи бритвы.

Автолюбитель из Юрги имеет водительское удостоверение с открытыми категориями «В, В1, С, Cl, D, D1», а в ноябре 2018 года он решил получить и категорию «Е». Он обратился в автошколу и представил полный пакет документов для обучения и дальнейшего получения прав. Одна из справок – медицинская – выглядела не совсем обычно, и работники автошколы сообщили об этом в полицию. И действительно: на справке имелись явные следы подделки. Мужчине ничего не оставалось, как признаться, что справку он получил еще в в марте 2017 года. Юргинцу не хотелось проходить медкомиссию еще раз, и он подтер бритвой, а потом изменил одну из цифр года.

За подделку документов мужчина предстал перед судом. Ему назначено наказали: шесть месяцев ограничения свободы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, мужчине запрещено изменять место жительства или пребывания и выезжать за пределы Юргинского района без согласия надзорного органа.

ИСТОЧНИК KP.RU