2019-05-11T07:56:00+03:00
Общество

Кузбасские полицейские запустили интернет-флешмоб #НаследникиПобеды

Принять участие в флешмобе могут все желающие
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбасские полицейские запустили интернет-флешмоб #НаследникиПобеды. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Кузбасские полицейские запустили интернет-флешмоб #НаследникиПобеды. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Накануне празднования Дня Победы полицейские из Кузбасса запустили флешмоб #НаследникиПобеды. Стражи порядка делятся фотографиями и рассказами о своих предках, воевавших во время Великой Отечественной войны.

Стражи порядка и неравнодушные кузбассовцы размещают снимки своих родственников, которые сражались в годы Великой Отечественной войны. Снимки объединяет и внешнее сходство советских солдат и их внуков и правнуков, и то, что спустя десятилетия наследники Победы продолжают нести службу по защите граждан и Отечества.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, в первые дни войны на фронт отправились более 800 кузбасских милиционеров, 293 из которых не вернулись с полей сражений. 17 сотрудников милиции были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Сотрудники милиции, которые остались в тылу, обеспечивали порядок, боролись с преступностью в Кузбассе и выявляли дезертиров.

Полицейские приглашают всех жителей региона присоединиться к праздничному флешмобу и размещать фотографии близких – ветеранов Великой Отечественной войны в социальных сетях с хештегом #НаследникиПобеды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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