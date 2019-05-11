Кемеровчанка съездила в Новосибирск и стала фигуранткой уголовного дела

СЕГОДНЯ 09:52 2019-05-11T09:52:31+03:00

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Реальным лишением свободы на много лет может обернуться для жительницы Кемерова поездка в Новосибирск. Женщина ездила в другой город за запрещенным товаром – героином.

Кемеровчанка в феврале 2019 года отправилась в город Новосибирск. Но ее интересовала не архитектура города или развлекательно-познавательные учреждения, а места оптовой торговли. Причем приехала 52-летняя женщина за особенным товаром – героином. Они приобрела более 300 граммов героина и отправилась обратно домой. Правда, продать его не успела, так как ее задержали стражи порядка. Сверток с героином изъяли, а в отношении челночницы завели уголовное дело.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.- Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания 20 лет лишения свободы.

Главное управление МВД России по Кемеровской области напоминает, что обо всех преступлениях или правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков граждане круглосуточно могут сообщать на телефон доверия управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области: 8-(3842)-58-00-58. Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU