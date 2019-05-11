2019-05-11T11:42:20+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП произошло на кузбасской трассе

Водитель иномарки погиб [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Смертельное ДТП произошло на кузбасской трассе. ФОТО: vk.com,"Инцидент Юрга"Смертельное ДТП произошло на кузбасской трассе. ФОТО: vk.com,"Инцидент Юрга"
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Серьезное ДТП произошло на кузбасской трассе. Здесь насмерть разбился водитель иномарки.

Смертельное ДТП произошло на кузбасской трассе.Видео: vk.com,"Инцидент Юрга"

Днем в субботу,11 мая, в Юргинском районе на старой автодороге, которая ведет в Кемерово, произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. Здесь неподалеку от поселка Речной вылетела в кювет и перевернулась иномарка.

На кадрах видео, сделанных очевидцами ДТП, запечатлена лежащая на крыше иномарка, у которой отсутствует одно из колес. Водитель автомобиля погиб.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства, которые привели к смертельному дорожно-транспортному происшествию. А также призывают кузбассовцев быть предельно внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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