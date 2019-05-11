СЕГОДНЯ 11:42 2019-05-11T11:42:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезное ДТП произошло на кузбасской трассе. Здесь насмерть разбился водитель иномарки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/708126" frameborder="0"></iframe> Смертельное ДТП произошло на кузбасской трассе.Видео: vk.com,"Инцидент Юрга"

Днем в субботу,11 мая, в Юргинском районе на старой автодороге, которая ведет в Кемерово, произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. Здесь неподалеку от поселка Речной вылетела в кювет и перевернулась иномарка.

На кадрах видео, сделанных очевидцами ДТП, запечатлена лежащая на крыше иномарка, у которой отсутствует одно из колес. Водитель автомобиля погиб.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства, которые привели к смертельному дорожно-транспортному происшествию. А также призывают кузбассовцев быть предельно внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU