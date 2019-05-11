СЕГОДНЯ 12:12 2019-05-11T12:47:19+03:00

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В Кузбасс прилетели российские звезды – Олег и Родион Газмановы, Зара. Они сообщили об этом на своих страницах в социальных сетях и пригласили кузбассовцев на концерт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="272" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/708132" frameborder="0"></iframe> «Привет, Кемерово!»: В Кузбасс прилетели российские звезды.Видео: Instagram Олега Газманова

- Привет, Кемерово! Мы прилетели. С Днем Победы! – сказал Олег Газманов и сыграл на дутаре, который ему накануне подарили в Узбекистане.

Родион Газманов, прилетевший в Кемерово вместе с другими артистами, заявил: «Да, я встал, да, я бодрый. Да, я спал полчаса. Нормально, справимся!»

Певица Зара также поприветствовала кузбассовцев и пригласила на концерт.

- Для меня огромная честь стать частью грандиозного события, грандиозного концерта, организованного Олегом Газмановым, который состоится 11 мая в Кемерове на площади Советов. Приходите, дорогие. Будем петь великие песни о Великой Победе. До встречи», – отметила Зара

Напомним, концерт состоится в Кемерове 11 мая на площади Советов в 18:00. В Новокузнецке его можно будет увидеть на большом экране в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость», а также в прямой трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU