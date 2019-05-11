2019-05-11T12:59:15+03:00
Происшествия

Около кузбасского торгового центра умер мужчина

ЧП случилось в Ленинске-Кузнецком
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Около кузбасского торгового центра умер мужчина. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"Около кузбасского торгового центра умер мужчина. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"
Изменить размер текста:

Кузбассовцы, ставшие очевидцами страшного чрезвычайного происшествия, выложили в социальные сети фотографии. На них запечатлен мужчина, умерший прямо возле одного из торговых центров.

Чрезвычайное происшествие случилось на пересечении проспектов Ленина и Текстильщиков в городе Ленинск-Кузнецкий. Мужчине стало плохо, он упал на землю. Прохожие заметили, что мужчине стало плохо и вызвали скорую помощь. Врачи вскоре прибыли на место происшествия, однако помочь горожанину уже не смогли. По словам очевидцев, у скончавшегося могли быть проблемы с сердцем. Также на месте работали сотрудники правоохранительных органов.

Что именно стало причиной смерти горожанина, предстоит выяснить специалистам после проведения экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На улице Мичурина в Кемерове из-за ДТП образовалась пробка
Олег Газманов посадил в Кемерове яблоню
«Привет, Кемерово!»: В Кузбасс прилетели российские звезды
Смертельное ДТП произошло на кузбасской трассе
Двое кемеровчан подрались на скейт-площадке на бульваре Строителей
Кемеровчанка съездила в Новосибирск и стала фигуранткой уголовного дела
Объезжаем по полям: Из-за ДТП на кузбасской трассе движение было заблокировано
Кузбасские полицейские запустили интернет-флешмоб #НаследникиПобеды
Кузбассовец взял в руки бритву ради получения водительского удостоверения
В Новокузнецке после реконструкции открыли планетарий
Погода в Кузбассе 11 мая: +20, ветер и грозы
В Новокузнецке нашли тело пропавшей в марте молодой девушки
Полмиллиона просмотров: кузбассовец перепел известную военную песню
На уборку кемеровских улиц вышла новая спецтехника
Подросток угнал «семерку» для развлечений в Новокузнецке
«Бессмертный полк» 9 мая 2019 года: к акции присоединились 198 тысяч кузбассовцев
Сергей Цивилев наградил кузбасских волейболистов-чемпионов
Кузбасские памятники Великой Отечественной войны появятся на онлайн-картах