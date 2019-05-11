Около кузбасского торгового центра умер мужчина

СЕГОДНЯ 12:38 2019-05-11T12:59:15+03:00

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Кузбассовцы, ставшие очевидцами страшного чрезвычайного происшествия, выложили в социальные сети фотографии. На них запечатлен мужчина, умерший прямо возле одного из торговых центров.

Чрезвычайное происшествие случилось на пересечении проспектов Ленина и Текстильщиков в городе Ленинск-Кузнецкий. Мужчине стало плохо, он упал на землю. Прохожие заметили, что мужчине стало плохо и вызвали скорую помощь. Врачи вскоре прибыли на место происшествия, однако помочь горожанину уже не смогли. По словам очевидцев, у скончавшегося могли быть проблемы с сердцем. Также на месте работали сотрудники правоохранительных органов.

Что именно стало причиной смерти горожанина, предстоит выяснить специалистам после проведения экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU