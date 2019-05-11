На улице Мичурина в Кемерове из-за ДТП образовалась пробка

СЕГОДНЯ 14:32 2019-05-11T14:32:44+03:00

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Незначительное ДТП стало причиной вечерней пробки на улице Мичурина в Кемерове. Горожане возмущены: машины, стремясь объехать препятствие, выезжают на тротуар.

Вечером в субботу, 11 мая, около 17:30 в Кемерове на улице Мичурина случилось дорожно-транспортное происшествие. Две легковые машины не поделили дорогу и, слегка помятые, встали посреди проезжей части. Пока водители выясняли отношения, другим автолюбителям пришлось объезжать спорщиков. При этом и легковушкам, и грузовым автомобилям не оставалось ничего иного, кроме как выезжать на тротуар.

- Там ничего серьезного нет, но перегородили всю улицу, - рассказала о случившемся очевидеца дорожно-транспортного происшествия. – Из-за этого собралась большая пробка, а объезжать все это довольно рискованно.

ИСТОЧНИК KP.RU