2019-05-12T04:02:03+03:00
Общество

Погода в Кузбассе 12 мая: дожди, грозы и высокая пожароопасность

Синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 12 мая
Екатерина РОМАНОВА
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Погода в Кузбассе 12 мая: дожди, грозы и высокая пожароопасностьПогода в Кузбассе 12 мая: дожди, грозы и высокая пожароопасностьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Последний день долгих майских выходных будет не самым солнечным днем на неделе. В воскресенье пройдут дожди, прогремят грозы, а кое-где синоптики предупреждают о чрезвычайной пожароопасности.

Днем 12 мая не всей территории Кузбасса температура будет держаться в пределах +8…+13 градусов. По югу воздух прогреется до +18 градусов. На небо то и дело будут набегать облака, местами пройдут небольшие и умеренные дожди, прогремят грозы. А вот в горах днем ожидаются сильные дожди. В этот день скорость юго-западного с переходом на северо-западный ветра составит 7-12 метров в секунду, возможны порывы до 14-19 метров в секунду.

В Кемерове столбики термометров поднимутся до +13 градусов, пройдет небольшой дождь, а возможно и прогремит гроза.

Ночью похолодает до -1…+4 градусов, при этом по западным районам ожидается до +9 также пройдут дожди и прогремят грозы. В Кемерове температура воздуха составит +4…+6 градусов.

Синоптики предупреждают: на территории всей Кемеровской области по-прежнему ожидается высокая пожароопасность 4-го класса горимости. При этом в Беловском районе – чрезвычайная пожароопасность 5-го класса горимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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