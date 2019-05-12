СЕГОДНЯ 05:27 2019-05-12T05:27:20+03:00

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В Новоильинском районе неизвестный разбросал по всему двору подгузники. Что именно хотел сказать злоумышленник подобной инсталляцией, пока не известно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/708223" frameborder="0"></iframe> Хулиган разбросал подгузники по одному из дворов в Новокузнецке..ВИДЕО: новостной портал city-n.

Жители одного из домов по улице Косыгина в Новокузнецке были неприятно удивлены, когда утром обнаружили, что весь их двор завален грязными памперсами. Как сообщает новостной портал city-n, подгузники лежали на припаркованных автомобилях и рядом с ними. Причем досталось как оставленным на газонах машинах, так и стоящим в положенных местах. Более того, использованные средства гигиены висели даже на кольце на баскетбольной площадке!

Горожане возмущены тем, что неизвестный разбросал грязные памперсы по всему двору и удивлены: сколько же времени потребовалось на то, чтобы накопить несколько десятков использованных подгузников.

ИСТОЧНИК KP.RU