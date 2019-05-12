2019-05-12T05:27:20+03:00
Общество

Хулиган разбросал подгузники по одному из дворов в Новокузнецке

Особое внимание он уделил припаркованным автомобилям
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Хулиган разбросал подгузники по одному из дворов в Новокузнецке. ФОТО: кадр видео city-n.Хулиган разбросал подгузники по одному из дворов в Новокузнецке. ФОТО: кадр видео city-n.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

В Новоильинском районе неизвестный разбросал по всему двору подгузники. Что именно хотел сказать злоумышленник подобной инсталляцией, пока не известно.

Хулиган разбросал подгузники по одному из дворов в Новокузнецке..ВИДЕО: новостной портал city-n.

Жители одного из домов по улице Косыгина в Новокузнецке были неприятно удивлены, когда утром обнаружили, что весь их двор завален грязными памперсами. Как сообщает новостной портал city-n, подгузники лежали на припаркованных автомобилях и рядом с ними. Причем досталось как оставленным на газонах машинах, так и стоящим в положенных местах. Более того, использованные средства гигиены висели даже на кольце на баскетбольной площадке!

Горожане возмущены тем, что неизвестный разбросал грязные памперсы по всему двору и удивлены: сколько же времени потребовалось на то, чтобы накопить несколько десятков использованных подгузников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поисковиков Кузбасса с 10-летием отряда поздравил Сергей Цивилев
Погода в Кузбассе 12 мая: дожди, грозы и высокая пожароопасность
Звание «Город трудовой доблести и воинской славы» присвоили Кемерову и Новокузнецку
Олег Газманов, Денис Майданов и Зара поют в Кемерове песни Победы
На улице Мичурина в Кемерове из-за ДТП образовалась пробка
Олег Газманов посадил в Кемерове яблоню
Около кузбасского торгового центра умер мужчина
«Привет, Кемерово!»: В Кузбасс прилетели российские звезды
Смертельное ДТП произошло на кузбасской трассе
Двое кемеровчан подрались на скейт-площадке на бульваре Строителей
Кемеровчанка съездила в Новосибирск и стала фигуранткой уголовного дела
Объезжаем по полям: Из-за ДТП на кузбасской трассе движение было заблокировано
Кузбасские полицейские запустили интернет-флешмоб #НаследникиПобеды
Кузбассовец взял в руки бритву ради получения водительского удостоверения
В Новокузнецке после реконструкции открыли планетарий
Погода в Кузбассе 11 мая: +20, ветер и грозы
В Новокузнецке нашли тело пропавшей в марте молодой девушки
Полмиллиона просмотров: кузбассовец перепел известную военную песню
На уборку кемеровских улиц вышла новая спецтехника
Подросток угнал «семерку» для развлечений в Новокузнецке
«Бессмертный полк» 9 мая 2019 года: к акции присоединились 198 тысяч кузбассовцев
Сергей Цивилев наградил кузбасских волейболистов-чемпионов
Кузбасские памятники Великой Отечественной войны появятся на онлайн-картах