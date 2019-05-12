Родион Газманов остался доволен кузбасской публикой

СЕГОДНЯ 06:29 2019-05-12T06:29:08+03:00

В Кемерове прошел концерт с участием российских звезд

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В Кемерове 11 мая с концертом «Песни Победы» выступили российские звезды. После выступления исполнители поделились своими впечатлениями от местной публики.

На сцене, смонтированной на площади Советов, для кемеровчан и гостей города выступили Олег и Родион Газмановы, Тамара Гвердцители, Зара, Денис Майлонов и группа «А-Студио».

После выступления Родион Газманов высказался о кемеровской публике.

rodder13 Спасибо, невероятно горячая, громкая, искренняя Кузбасская публика!!

«Спасибо, невероятно горячая, громкая, искренняя Кузбасская публика!! Как было здорово сегодня петь для вас и вместе с вами Песни Победы! С праздником, и до новых встреч!» - написал Газманов-младший в своем Instagram.

zara_music А мы уже в городе #Кемерово с концертом, посвящённым великому Дню Победы

Напомним, что «Комсомольская правда» вела прямые трансляции с концерта, видео можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU