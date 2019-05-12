2019-05-12T06:29:08+03:00
Общество

Родион Газманов остался доволен кузбасской публикой

В Кемерове прошел концерт с участием российских звезд
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: rodder13 / InstagramФото: rodder13 / Instagram
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В Кемерове 11 мая с концертом «Песни Победы» выступили российские звезды. После выступления исполнители поделились своими впечатлениями от местной публики.

На сцене, смонтированной на площади Советов, для кемеровчан и гостей города выступили Олег и Родион Газмановы, Тамара Гвердцители, Зара, Денис Майлонов и группа «А-Студио».

После выступления Родион Газманов высказался о кемеровской публике.

rodder13rodder13
Спасибо, невероятно горячая, громкая, искренняя Кузбасская публика!!
1806 отметок «Нравится»45 комментариевInstagram

«Спасибо, невероятно горячая, громкая, искренняя Кузбасская публика!! Как было здорово сегодня петь для вас и вместе с вами Песни Победы! С праздником, и до новых встреч!» - написал Газманов-младший в своем Instagram.

zara_musiczara_music
А мы уже в городе #Кемерово с концертом, посвящённым великому Дню Победы
27960 отметок «Нравится»182 комментариевInstagram

Напомним, что «Комсомольская правда» вела прямые трансляции с концерта, видео можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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