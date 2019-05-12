Родион Газманов остался доволен кузбасской публикой
В Кемерове 11 мая с концертом «Песни Победы» выступили российские звезды. После выступления исполнители поделились своими впечатлениями от местной публики.
На сцене, смонтированной на площади Советов, для кемеровчан и гостей города выступили Олег и Родион Газмановы, Тамара Гвердцители, Зара, Денис Майлонов и группа «А-Студио».
После выступления Родион Газманов высказался о кемеровской публике.
«Спасибо, невероятно горячая, громкая, искренняя Кузбасская публика!! Как было здорово сегодня петь для вас и вместе с вами Песни Победы! С праздником, и до новых встреч!» - написал Газманов-младший в своем Instagram.
Напомним, что «Комсомольская правда» вела прямые трансляции с концерта, видео можно посмотреть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU