2019-05-12T07:36:56+03:00
Происшествия

Легковушка влетела в мусоровоз на перекрестке в Кемерове

Момент ДТП попал на видео [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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После ДТП у легковушки оказался разбит перед Фото: "Регион-42 Кемерово"После ДТП у легковушки оказался разбит перед Фото: "Регион-42 Кемерово"
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В Кемерове легковой автомобиль влетел в мусоровоз. ДТП произошло на одном из перекрестков.

Авария с участием легковушки и мусоровоза произошла рано утром 11 апреля на пересечении проспекта Кузнецкого и улицы Федоровского. Момент аварии попал на видео.

В Кемерове легковушка влетела в мусоровоз.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

На кадрах видно, что мусоровоз движется по проспекту Кузнецкому. Перед перекрестком он начинает притормаживать, чтобы пропустить другой грузовик, который является для него помехой справа. В этот момент в мусоровоз влетел легковой автомобиль, который ехал за ним. По всей видимости, водитель легковушки не успел вовремя среагировать на маневр впереди идущего мусоровоза.

На фотографиях, которые также были опубликованы в социальных сетях, видно, что легковушка после столкновения серьезно помяла переднюю часть. О возможных пострадавших в данной аварии в настоящее время неизвестно. Обстоятельства устанавливают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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