Волонтеры ищут кемеровчанина со шрамом на носу

СЕГОДНЯ 08:46 2019-05-12T08:46:21+03:00

Мужчина не ориентируется в пространстве Фото: "Лиза Алерт" Кузбасс / "ВКонтакте"

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В Кемерове пропал 61-летний мужчина. Особая примета – шрам на носу.

Информацию о поисках Александра Святова разместили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Кузбасс. Мужчина, нуждающийся в медицинской помощи, пропал 8 мая.

Приметы: рост 170 сантиметров, волосы седые, глаза серо-голубые. Осабая примета – продольный яркий шрам на носу.

Был одет в черную куртку, черное трико со светлыми лампасами, черные резиновые шлепанцы, кепку.

Волонтеры сообщили, что пропавший нуждается в медицинской помощи – он не ориентируется в пространстве.

ИСТОЧНИК KP.RU