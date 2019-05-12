Кузбассовцев зовут на виртуальную прогулку по кемеровскому Сосновому бору

СЕГОДНЯ 09:50 2019-05-12T09:50:15+03:00

Сосновый бор - единственный в мире реликтовый лес, который находится в черте города

Теперь все желающие смогут посмотреть на реликтовый лес, не выходя из дома

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Кузбасские специалисты разработали сайт кемеровского Соснового бора и приглашают жителей на виртуальную прогулку. Свое мнение уже высказал губернатор Сергей Цивилев.

Территорию кемеровского Соснового бора оцифровали с помощью дронов: теперь достоверно известно, сколько деревьев насчитывает уникальный лес, какие здесь обитают животные и птицы. Оказывается, там сейчас 255 799 деревьев – каждое занесено в базу данных, где описаны его точные географические координаты, высота и площадь кроны.

«Мне больше всего понравилась виртуальная экскурсия по Сосновому бору — интересное решение. Прогулку по бору это, конечно, не заменит, но выглядит очень красиво и интересно, рекомендую!» - написал губернатор на своей странице во «ВКонтакте».

По данным сайта, Сосновый лес в Кемерове – единственный в мире реликтовый лес, расположенный в черте города.

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ИСТОЧНИК KP.RU