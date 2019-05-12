2019-05-12T10:06:44+03:00
Общество

В Кемерове ищут 10-летнего мальчика

Школьник пропал 11 мая
Екатерина БОРМОТОВА
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Мальчик ушел из дома 11 мая и не вернулся Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиМальчик ушел из дома 11 мая и не вернулся Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кемерове ищут 10-летнего мальчика, который ушел из дома 11 мая и потерялся.

Полицейские Кедровки ведут поиски 10-летнего Алексея Филатова и просят горожан помочь. Приметы: на вид около восьми лет, голубые глаза, среднего роста, волос русые. Был одет в куртку цвета хаки с капюшоном, вязаную шапку темно-синего цвета, темно-синие брюки и голубые кроссовки.

Как сообщили в полиции, мальчик ушел из дома 11 мая – с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Полицейские просят горожан, владеющих информацией о местонахождении пропавшего мальчика, сообщить по телефону в Кемерове: 8-(3842)-69-23-02 либо «02» (102 – с мобильного). Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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