В Шерегеше из-за пьяного водителя пострадали два инспектора ППС

СЕГОДНЯ 11:39 2019-05-12T11:39:50+03:00

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В Шерегеше пьяный мужчина на иномарке въехал в патрульную машину. В результате аварии пострадали два сотрудника ППС.

ДТП произошло около 23.55 11 мая на улице Водозаборной. Уже установлено, что аварию спровоцировал водитель Subaru Forester, который выехал на встречную полосу, по которой ехал патрульный автомобиль LADA. В результате травмы различной степени тяжести получили два инспектора патрульно-постовой службы.

Также известно, что 30-летний водитель иномарки сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, его уже неоднократно привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Сейчас ему грозит 30-тысячный штраф и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Если вред здоровью, причиненный сотрудникам полиции, будет квалифицирован как тяжкий, в отношении водителя иномарки будет возбуждено уголовное дело, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU