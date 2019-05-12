2019-05-12T12:18:55+03:00
Общество

В Кемерове нашли пропавшего 10-летнего мальчика

Об этом сообщили волонтеры
Екатерина БОРМОТОВА
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В обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиВ обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кемерове завершились поиски 10-летнего мальчика, который пропал 11 мая. Волонтеры сообщили, что мальчик найден живым.

На странице поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Кузбасс появилась информация о том, что пропавшего накануне 10-летнего школьника нашли живым. Напомним, ребенок ушел из дома в субботу, 11 мая, и не вернулся. К поискам присоединились полицейские и волонтеры.

Где обнаружен мальчик, а также подробности поисков, не разглашаются по этическим соображениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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