В Кемерове нашли пропавшего 10-летнего мальчика
Об этом сообщили волонтеры
В обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
Изменить размер текста:
В Кемерове завершились поиски 10-летнего мальчика, который пропал 11 мая. Волонтеры сообщили, что мальчик найден живым.
На странице поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Кузбасс появилась информация о том, что пропавшего накануне 10-летнего школьника нашли живым. Напомним, ребенок ушел из дома в субботу, 11 мая, и не вернулся. К поискам присоединились полицейские и волонтеры.
Где обнаружен мальчик, а также подробности поисков, не разглашаются по этическим соображениям.
ИСТОЧНИК KP.RU