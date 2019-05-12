Машина скорой помощи попала в аварию в Кемерове
Скорая двигалась с включенными маяками и сиреной
Очевидцы говорят, что водитель иномарки не пропустил скорую Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове машина скорой помощи, двигавшаяся с включенными маячками и сиреной, попала в ДТП. Авария произошла днем 12 мая на проспекте Ленинградском.
В сети появились фотографии с места дорожно-транспортного происшествия.
- Предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia Rio двигался по проспекту Химиков со стороны проспекта Комсомольского в сторону бульвара Строителей. УАЗ скорой помощи ехал перпендикулярно со стороны Марковцева в сторону Ленина, - сообщили «Комсомолке» в ГИБДД Кузбасса.
В ведомстве отметили, что скорая двигалась с включенными сиреной и маячками. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU