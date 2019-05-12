2019-05-12T13:05:38+03:00
Происшествия

Машина скорой помощи попала в аварию в Кемерове

Скорая двигалась с включенными маяками и сиреной
Екатерина БОРМОТОВА
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Очевидцы говорят, что водитель иномарки не пропустил скорую Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"Очевидцы говорят, что водитель иномарки не пропустил скорую Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове машина скорой помощи, двигавшаяся с включенными маячками и сиреной, попала в ДТП. Авария произошла днем 12 мая на проспекте Ленинградском.

В сети появились фотографии с места дорожно-транспортного происшествия.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia Rio двигался по проспекту Химиков со стороны проспекта Комсомольского в сторону бульвара Строителей. УАЗ скорой помощи ехал перпендикулярно со стороны Марковцева в сторону Ленина, - сообщили «Комсомолке» в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве отметили, что скорая двигалась с включенными сиреной и маячками. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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