Погода в Кузбассе 13 мая: +16 градусов и гроза
В понедельник будет переменная облачность
В Кемерове ожидается небольшой дождь и до +10Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Синоптики рассказали, какой будет погода в Кузбассе в понедельник, 13 мая. Первый день после длинных праздничных выходных не порадует жарой.
По данным метеорологов, днем в Кузбассе будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, возможна гроза. Воздух прогреется до +6,+11 градусов, местами – до +16. Северный ветер будет дуть с порывами до 12-17 метров в секунду.
В Кемерове в понедельник также ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем столбики термометров поднимутся до +8,+10 градусов. Порывы ветра также будут достигать 17 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU