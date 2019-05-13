2019-05-13T03:00:13+03:00
Общество

Погода в Кузбассе 13 мая: +16 градусов и гроза

В понедельник будет переменная облачность
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове ожидается небольшой дождь и до +10В Кемерове ожидается небольшой дождь и до +10Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Синоптики рассказали, какой будет погода в Кузбассе в понедельник, 13 мая. Первый день после длинных праздничных выходных не порадует жарой.

По данным метеорологов, днем в Кузбассе будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, возможна гроза. Воздух прогреется до +6,+11 градусов, местами – до +16. Северный ветер будет дуть с порывами до 12-17 метров в секунду.

В Кемерове в понедельник также ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем столбики термометров поднимутся до +8,+10 градусов. Порывы ветра также будут достигать 17 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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