Синоптики предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Кузбассе
Синоптики предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Беловском районе. В понедельник показатель горимости здесь достигнет 5 класса.
По данным метеорологов, в большинстве районов Кемеровской области 13 мая сохранится высокая пожароопасность 4 класса горимости, а в Беловском районе она достигнет 5 класса.
Напомним, что в регионе сейчас действует особый противопожарный режим: местным жителям запрещено разжигать костры на природе. Между тем некоторые кузбассовцы предпочитают обходить запреты. Так, на днях из-за оставленного костра в Таштагольском районе сгорели 100 гектаров леса. Огонь чудом не распространился на еще большую площадь.
ИСТОЧНИК KP.RU