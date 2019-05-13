Синоптики предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Кузбассе

СЕГОДНЯ 03:44 2019-05-13T03:44:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Беловском районе. В понедельник показатель горимости здесь достигнет 5 класса.

По данным метеорологов, в большинстве районов Кемеровской области 13 мая сохранится высокая пожароопасность 4 класса горимости, а в Беловском районе она достигнет 5 класса.

Напомним, что в регионе сейчас действует особый противопожарный режим: местным жителям запрещено разжигать костры на природе. Между тем некоторые кузбассовцы предпочитают обходить запреты. Так, на днях из-за оставленного костра в Таштагольском районе сгорели 100 гектаров леса. Огонь чудом не распространился на еще большую площадь.

ИСТОЧНИК KP.RU