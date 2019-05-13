Кемеровчане поглумились над городскими ТЦ ради денег
Кемеровские комики поглумились над местными торговыми центрами ради 3 миллионов рублей, за которые они борются в проекте «Comedy Баттл». Шутки понравились жюри.
Трио «Ваза» выступило во втором этапе шоу «Comedy Баттл» на канале ТНТ. Молодые люди показали юмористическую рэп-композицию про городские торговые центры.
Кемеровское трио "Ваза" на Comedy Баттл.Видео: kologreev_v / Instagram
- Все современные рэперы читают про свои крутые шмотки от самых лучших мировых брендов. Но, например, у нас в городе нет таких магазинов, да и возможностей, - сказал в начале номера представитель трио Сергей Соколов.
Далее трио зачитало рэп, который понравился членам жюри. Они отметили, что в этот раз музыкальный номер «Вазы» содержал шутки.
Рэп про ТЦ от кемеровского трио "Ваза".Видео: kologreev_v / Instagram
В результате трио прошло в полуфинал, где продолжит борьбу за главный приз шоу - 3 миллиона рублей и контракт с одной из программ телеканала.
ИСТОЧНИК KP.RU