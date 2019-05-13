2019-05-13T06:11:49+03:00
Общество

Кемеровчане поглумились над городскими ТЦ ради денег

Трио «Ваза» борется за 3 миллиона рублей на проекте «Comedy Баттл»
Екатерина БОРМОТОВА
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Трио прошло в полуфинал шоу Фото: kologreev_v / InstagramТрио прошло в полуфинал шоу Фото: kologreev_v / Instagram
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Кемеровские комики поглумились над местными торговыми центрами ради 3 миллионов рублей, за которые они борются в проекте «Comedy Баттл». Шутки понравились жюри.

Трио «Ваза» выступило во втором этапе шоу «Comedy Баттл» на канале ТНТ. Молодые люди показали юмористическую рэп-композицию про городские торговые центры.

Кемеровское трио "Ваза" на Comedy Баттл.Видео: kologreev_v / Instagram

- Все современные рэперы читают про свои крутые шмотки от самых лучших мировых брендов. Но, например, у нас в городе нет таких магазинов, да и возможностей, - сказал в начале номера представитель трио Сергей Соколов.

Далее трио зачитало рэп, который понравился членам жюри. Они отметили, что в этот раз музыкальный номер «Вазы» содержал шутки.

Рэп про ТЦ от кемеровского трио "Ваза".Видео: kologreev_v / Instagram

В результате трио прошло в полуфинал, где продолжит борьбу за главный приз шоу - 3 миллиона рублей и контракт с одной из программ телеканала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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