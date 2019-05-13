Кемеровчанин с ребенком попал в ДТП в Сочи

СЕГОДНЯ 05:05 2019-05-13T06:15:15+03:00

С травмами мотоциклиста и ребенка доставили в больницу Фото: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи

Их доставили в больницу

Изменить размер текста: A A

Кемеровчанин с ребенком попал в аварию в Сочи. С травмами их доставили в больницу.

Авария произошла в 16.00 12 мая на улице Декабристов в поселке Лоо. Предварительно установлено, что 28-летняя женщина за рулем Mercedes выезжала со второстепенной дороги и не предоставила преимущества мотоциклу, которым управлял 36-летний житель Кемерова, пишет портал «Юга.ру».

В результате аварии травмы получил мотоциклист и ехавший с ним четырехлетний ребенок. Их доставили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU