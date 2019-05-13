2019-05-13T06:17:28+03:00
Общество

Уток из кузбасских водоемов проверяют на грипп

Специалисты выясняют состояние здоровья диких уток
Екатерина РОМАНОВА
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Уток из кузбасских водоемов проверяют на гриппУток из кузбасских водоемов проверяют на гриппФото: Екатерина РОМАНОВА
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Болеют ли дикие утки, живущие в кузбасских водоемах, гриппом, и опасно ли это для человека, выясняют специалисты управления Россельхознадзора.

Чирки-свистуны и кряквы, живущие круглый год в кузбасских водоемах, могут быть носителями вируса гриппа птиц. В начале мая специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области провели отбор проб биоматериала от чирков-свистунов и крякв. К слову, эта работа проходила совместно с охотниками: именно им был поручен отстрел птиц на территории Святославского охотничьего обхода Ижморского района.

- Отобранный биоматериал от диких уток направлен в аккредитованный Испытательный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ» города Владимира, - отмечает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. - Представители семейства утиных (утки, гуси и лебеди) хорошо изучены в качестве носителей вирусов низкопатогенного гриппа птиц и являются единственной группой диких птиц, в популяциях представителей которой вирусы выявляются круглогодично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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