2019-05-13T07:45:51+03:00
Происшествия

Легковушка врезалась в грузовик на кузбасской трассе

ДТП произошло в Юргинском районе
Екатерина РОМАНОВА
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Легковушка врезалась в грузовик на кузбасской трассе. ФОТО: vk.com, "Подслушано Юрга"Легковушка врезалась в грузовик на кузбасской трассе. ФОТО: vk.com, "Подслушано Юрга"
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В воскресенье, 12 мая, в Юргинском районе случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. Здесь легковой автомобиль вылетел на полосу встречного движения и врезался в грузовик.

Легковушка врезалась в грузовик на кузбасской трассе..ВИДЕО: vk.com, "Подслушано Юрга"

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 15.40 на 155-м километре автодороги Р-255. По предварительным данным, автомобиль Nissan Almera оказался на полосе встречного движения и там столкнулся с грузовиком MAN. На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС и бригада скорой помощи.

- По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Nissan Almera съехал с проезжей части на обочину и потерял контроль над транспортным средством, - прокомментировали обстоятельства ДТП в областной Госавтоинспекции. - Машину выбросило на полосу встречного движения, где иномарка врезалась в грузовой автомобиль MAN.

Иномарка получила существенные повреждения, и ее водителя с травмами доставили в больницу. Сейчас мужчина находится на стационарном лечении. Водитель грузовика не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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