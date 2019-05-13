В РСХБ стартовала акция «Болей за наших»

СЕГОДНЯ 07:57 2019-05-13T07:57:03+03:00

Она будет действовать в период чемпионата мира по хоккею

Изменить размер текста: A A

Россельхозбанк запускает акцию для хоккейных болельщиков «Болей за наших». В период с 10 мая по 16 июня 2019 года при открытии дебетовой или кредитной карты клиенты Банка получают 50 дополнительных бонусных баллов Программы лояльности «Урожай» за каждую шайбу, забитую российской командой в официальных матчах.

Акция распространяется на карты РСХБ, выпущенные по тарифным планам «Персональный», «Капитал», «Пенсионный», «Путевая карта», «Амурский тигр Премиум», «Премиальный», «МИР Премиум», «Индивидуальный», «Карта «Премиум», «Карта «МИР - Ультра», «Россельхозбанк - ВОРДИ», «Профсоюзный», «Кредитная карта с льготным периодом кредитования», «Карта хозяина», «Премиальная кредитная карта с льготным периодом кредитования», «Кредитная карта «Премиум».

По условиям акции участникам необходимо открыть дебетовую или кредитную карту, а также пополнить счет дебетовой карты или совершить расходную операцию по кредитной карте на любую сумму до 15 июня 2019 года и зарегистрироваться в Программе «Урожай».

ИСТОЧНИК KP.RU