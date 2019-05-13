2019-05-13T07:57:03+03:00
Бизнес-новости Кемерова

В РСХБ стартовала акция «Болей за наших»

Она будет действовать в период чемпионата мира по хоккею
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Россельхозбанк запускает акцию для хоккейных болельщиков «Болей за наших». В период с 10 мая по 16 июня 2019 года при открытии дебетовой или кредитной карты клиенты Банка получают 50 дополнительных бонусных баллов Программы лояльности «Урожай» за каждую шайбу, забитую российской командой в официальных матчах.

Акция распространяется на карты РСХБ, выпущенные по тарифным планам «Персональный», «Капитал», «Пенсионный», «Путевая карта», «Амурский тигр Премиум», «Премиальный», «МИР Премиум», «Индивидуальный», «Карта «Премиум», «Карта «МИР - Ультра», «Россельхозбанк - ВОРДИ», «Профсоюзный», «Кредитная карта с льготным периодом кредитования», «Карта хозяина», «Премиальная кредитная карта с льготным периодом кредитования», «Кредитная карта «Премиум».

По условиям акции участникам необходимо открыть дебетовую или кредитную карту, а также пополнить счет дебетовой карты или совершить расходную операцию по кредитной карте на любую сумму до 15 июня 2019 года и зарегистрироваться в Программе «Урожай».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кемеровчанин стал лучшим психологом в России
Аман Тулеев: Не жалею, что ушел с поста губернатора
Легковушка врезалась в грузовик на кузбасской трассе
Временно не работает: в Кемерове на Октябрьском проспекте отключили светофор
Уток из кузбасских водоемов проверяют на грипп
Кемеровчанин с ребенком попал в ДТП в Сочи
Кемеровчане поглумились над городскими ТЦ ради денег
Синоптики предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Кузбассе
Погода в Кузбассе 13 мая: +16 градусов и гроза
Вооруженный мужчина ограбил пивнушку в Кузбассе
Машина скорой помощи попала в аварию в Кемерове
В Кемерове нашли пропавшего 10-летнего мальчика
В Шерегеше из-за пьяного водителя пострадали два инспектора ППС
Видео: легковушка снесла остановку в кузбасском городе
В Кемерове ищут 10-летнего мальчика
Кузбассовцев зовут на виртуальную прогулку по кемеровскому Сосновому бору
Волонтеры ищут кемеровчанина со шрамом на носу
Легковушка влетела в мусоровоз на перекрестке в Кемерове
Родион Газманов остался доволен кузбасской публикой
Хулиган разбросал подгузники по одному из дворов в Новокузнецке
Поисковиков Кузбасса с 10-летием отряда поздравил Сергей Цивилев
Погода в Кузбассе 12 мая: дожди, грозы и высокая пожароопасность
Звание «Город трудовой доблести и воинской славы» присвоили Кемерову и Новокузнецку